Idonei al concorso fermi da un anno. Il Comune: "Attendiamo i soldi dal Governo"

BRINDISI - Trascorso circa un anno dal termine del concorso per entrare a far parte del Corpo della polizia locale di Brindisi, gli idonei non hanno ancora ricevuto novità né in merito a delle possibili assunzioni e né tantomeno in relazione alla volontà di cedere la graduatoria ad altri enti.

Una situazione che ha comportato la formazione di uno specifico Comitato composto dalle stesse persone idonee risultanti dalla graduatoria. Nelle scorse ore, alle ferventi polemiche si è accodato anche il sindacato Cobas di Brindisi.

"Non riusciamo a comprendere tanta superficialità verso una categoria quasi al collasso per la mancanza di personale - attacca in una nota la sigla sindacale - nonostante alcuni emendamenti presentati in Consiglio comunale indicavano soluzioni economiche e finanziarie positive per le nuove assunzioni".

A questo ed a tutte le polemiche degli ultimi giorni ha risposto, per mezzo di una nota stampa odierna (18 gennaio), l'Amministrazione brindisina, sostenendo di aver sempre manifestato la volontà di attingere dalla graduatoria vigente.

"Peraltro - specifica il Comune di Brindisi - nell’ultimo Consiglio comunale questa Amministrazione ha assunto l’impegno di destinare all’assunzione di personale, con priorità per gli istruttori di vigilanza, una quota significativa del fondo che sarà erogato al Comune di Brindisi dal Governo a seguito dell'accordo sottoscritto e riservato ai Comuni in riequilibrio finanziario".

"Si procederà, quindi, ad assumere nel breve periodo gli istruttori di vigilanza - conclude il comunicato - attingendo dalla relativa graduatoria non appena si avrà contezza della concessione del contributo da parte dello Stato e del suo ammontare, non essendoci in questo momento le risorse finanziarie per procedere a qualunque assunzione".