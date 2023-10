Idonei al concorso ma nessuna assunzione: "Il Comune ceda la graduatoria"

BRINDISI - Dopo dodici mesi dall'uscita della graduatoria relativa al concorso per istruttori di vigilanza del Comune di Brindisi (agenti polizia locale), non si manifestano ancora possibilità occupazionali per le persone risultate idonee.

Del resto, il bilancio previsionale stilato dall'Amministrazione annuncia prospettive tutt’altro che rosee, prevedendo un numero di assunzioni per il triennio 2023-2025 pari a zero.

Constatata la situazione, il gruppo degli idonei al concorso - rappresentati dall'avvocato Alessio Lamberti - ha deciso di porre un appello affinché il Comune ceda la graduatoria su base nazionale. Una soluzione che - a detta dei richiedenti - faciliterebbe di molto le possibilità di raggiungere il proprio obiettivo, ovvero sottoscrivere il meritato contratto di lavoro.

Per fare ciò, esistono esclusivamente due strade percorribili: come detto, la prima sarebbe l'assunzione dal Comune proprietario della graduatoria; in alternativa si potrebbe procedere alla sua cessione.

Proprio quest'ultima richiesta è stata fatta pervenire alla Giunta comunale e al sindaco Giuseppe Marchionna ma - finora - senza alcuna risposta.