Il giornalismo perde un suo decano: addio a Ettore Giorgio Potì

Riceviamo e pubblichiamo un testo dei giornalisti brindisini della Gazzetta del Mezzogiorno sulla scomparsa del collega e decano della professione Ettore Giorgio Potì (95 anni). Al figlio e collega Pierluigi e ai familiari tutti BrindisiReport porge sentite condoglianze. I funerali si svolgeranno domani, venerdì 16 febbraio 2024, alle 11 presso la cattedrale di Brindisi.

Il giornalismo ha perso poche ore fa una delle sue penne più preziose: Ettore Giorgio Potì, padre del nostro collega e fraterno amico Pierluigi. E' stato il primo capo della Gazzetta del Mezzogiorno a Brindisi, corrispondente Ansa e Rai, oltre che una persona di straordinaria cultura e umanità con una passione particolare per l'arte.

Ha sfornato infatti oltre a migliaia di articoli, centinaia di bozzetti, quadri ecc. Una persona speciale, "padre" e maestro di tutti i giornalisti brindisini, in particolare tutti noi gazzettieri che da lui abbiamo imparato non solo linguaggi e tecniche ma siamo anche cresciuti dal punto di vista umano. Una persona speciale quindi che non ha mai ostentato il suo grande sapere ma che è sempre stato pronto a condividerlo con tutti con giovialità, simpatia e anche una bella dose di umorismo con le sue battute sibilline ma a effetto. Un signore d'altri tempi un giornalista con la G maiuscola.