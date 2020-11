Il Torino film festival ricorda Valentina Pedicini

Il Torino film festival ha ricordato oggi, sabato 28 novembre, la registra brindisina Valentina Pedicini. Alle ore 12 si è tenuto un'incontro, trasmesso in diretta sul canale You Tube del festival, introdotto e moderato da Davide Oberto (in studio) e da Mazzino Montinari (in collegamento da Roma), al quale hanno preso parte Heidi Gronauer, Alessandro Borrelli, Alfredo Covelli, Marcella Libonati, Francesca Manieri, Paola Malanga, Donatella Palermo e Costanza Quatriglio. Ognuno di questi ospiti ha rappresentato, infatti, un periodo specifico della vita artistica di Valentina Pedicini.

Pochi giorni dopo la sua scomparsa, avvenuta il 20 novembre, il regista Gianfranco Rosi, candidato agli Oscar 2021 con il film “Notturno”, ha dedicato questa designazione alla regista che si è spenta a Roma a soli 42 anni. "Valentina era una persona meravigliosa, un talento enorme e una grande amica e un film documentario come questo non posso che dedicarlo a lei", ha commentato il regista.