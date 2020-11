Giornata nazionale del diabete: teatro Verdi e palazzo Nervegna di blu

Il Leo Club Virgilio Brindisi, associazione giovanile del Lions Club Brindisi, in occasione della Giornata Nazionale del Diabete, sabato 14 novembre illuminerà di blu, colore universale identitario di questa patologia, Palazzo Granafei Nervegna ed il Nuovo Teatro Verdi.

Ogni anno sempre più persone nel mondo scoprono di essere affette da questa patologia: la lotta al diabete è un tema che sta molto a cuore ai Leo e ai Lions di tutto il mondo e da anni ormai i Leo ed i Lions di Brindisi nel mese di novembre svolgono attività di sensibilizzazione e prevenzione, come gli screening gratuiti per la popolazione, attività che quest’anno, causa le restrizioni per il contenimento del Covid19 non si è potuta svolgere.

Tuttavia il Leo Club Virgilio Brindisi ed il suo Presidente, Chiara Urselli, anche quest’anno vogliono lasciare un segno nella loro città illuminando con la luce blu due icone importanti della brindisinità, per sensibilizzare tutta la cittadinanza a lottare contro il diabete. L’iniziativa si estenderà per tutta la giornata dall’imbrunire fino alla mezzanotte. Si ringrazia l’amministrazione comunale e tutti quanti coloro hanno collaborato alla riuscita dell’iniziativa.