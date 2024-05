L'impatto dell'emendamento Costa sull'informazione: l'incontro a Brindisi

BRINDISI - Emendamento Costa sul divieto di pubblicazione per intero o per estratto delle ordinanze di custodia cautelare e riforma Cartabia: tra adeguamento alle prescrizioni sovranazionali sulla presunzione di colpevolezza e compressione del diritto dei cittadini ad essere informati. E' il tema dell'incontro in programma domani, venerdì 17 maggio 2024, dalle 16 alle 19, nell'ex convento di Santa Chiara situato nell'omonima via adiacente a piazza Duomo, a Brindisi.

Organizzato dall'Ordine dei giornalisti della Puglia (previsti 5 crediti formativi), in collaborazione con l'Ordine degli avvocati di Brindisi, vedrà relatori il giudice Maurizio Saso, presidente della sezione penale del Tribunale di Brindisi; l'avvocato Ladislao Massari, componente della Fondazione Avvocatura Brindisi; ed Erasmo Marinazzo, giornalisti di cronaca giudiziaria del Nuovo Quotidiano di Puglia. Modera Emmanuele Lentini, giornalista di BrindisiReport.

In programma i saluti istituzionali dell'avvocato Gianvito Lillo, vicepresidente dell'Ordine degli avvocati di Brindisi; dell'avvocato Pasquale Annicchiarico, componente della giunta nazionale dell'Unione camere penali; e dell'avvocato Giancarlo Camassa, presidente della Camera penale "Oronzo Melpignano" di Brindisi.

L'incontro vuole porre l’attenzione sul rapporto tra cronaca giudiziaria e giornalismo investigativo alla luce del cosiddetto emendamento Costa sulla pubblicazione per intero o per stralci delle ordinanze di custodia cautelare, nonché sulla riforma Cartabia, che nei fatti ha tranciato il canale di comunicazione ufficiale fra forze dell'ordine e giornalisti.

L'evento formativo intende interrogarsi sugli effetti che questa scelta potrà avere nella ricerca della cosi detta "verità sostanziale dei fatti" e sulla postura deontologica dei giornalisti, argine ad ogni abuso e spettacolarizzazione.