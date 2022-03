Otto marzo, Fiom: “Impegno continuo contro discriminazioni e molestie”

BRINDISI – “La lotta continua delle donne lavoratrici contro le discriminazioni, la libertà e le molestie nei luoghi di lavoro, impegna la Fiom Cgil Brindisi, a sostenere strenuamente la lunga difficilissima battaglia delle donne in generale e delle compagne della Fiom in particolare nelle fabbriche e negli uffici”. Lo dichiara Azzurra Carriero, del coordinamento donne della Fiom Cgil Brindisi.

“Lottare per cambiare il senso comune maschilista che vede le donne lavoratrici subire il doppio sfruttamento, già come dipendente, ma anche quale genere, ci impegna a promuovere una vera e propria rivoluzione culturale, per affermare l'uguaglianza e il rispetto dei diritti delle donne, denunciando tutti gli abusi e le discriminazioni, nei luoghi di lavoro, con la solidarietà militante, compreso il sostegno legale gratuito”.

“Parità contrattuale, uguaglianza, rispetto della dignità, sono i principi cardini della Fiom, per affermare la democrazia e l'emancipazione di tutte le donne e degli uomini abolendo ogni discriminazione, non solo l'8 marzo, ma ogni giorno dell'anno”.