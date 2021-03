Impianti termici, prorogata di un mese la scadenza dei bollini verdi

BRINDISI - A seguito delle richieste pervenute dalle associazioni di categoria degli installatori/manutentori riferite alle difficoltà riscontrate per la presentazione delle autocertificazioni degli impianti termici e altri impianti di climatizzazione relativi all'attuale campagna 2018-2019 con scadenza il 31 marzo 2021 e, in considerazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale dichiarato dal Governo, la Provincia di Brindisi comunica quanto segue: "E' fissato al 30 aprile 2021 il termine ultimo per l'acquisto dei bollini verdi virtuali e l'inserimento degli impianti autodichiarati sul software Thermicast; Con decorrenza 01 maggio 2021 sarà attivata la campagna aperta per tutti gli impianti esistenti nei comuni del territorio di pertinenza provinciale con le modalità e le cadenze temporali per il controllo degli impianti prescritte dalla normativa di riferimento".