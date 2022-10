L'importanza della prevenzione per contrastare il tumore al seno: l'incontro

MESAGNE - Ottobre è il mese rosa dedicato alla prevenzione del tumore al seno. L’obiettivo principale è sempre lo stesso: sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno, incentivandole ad eseguire controlli periodici e ad adottare stili di vita corretti (sana alimentazione, regolare attività fisica, evitare il consumo dannoso di alcolici e smettere di fumare).

Anche quest’anno l’associazione Scintilla, con il patrocinio della città di Mesagne, organizza un incontro per confrontarsi e ribadire quanto importante siano le buone pratiche legate alla prevenzione del tumore al seno. L’appuntamento è per domenica 16 ottobre, alle ore 18, presso Lab Creation in via Lucantonio Resta a Mesagne, nel centro storico.

Tanti gli interventi previsti nel corso dell’incontro, a partire dalla presentazione dell’opuscolo realizzato dalla fondazione “Tonino Di Giulio” dedicato a questo argomento. Tra gli ospiti ci sarà Rino Spedicato, che racconterà l’importanza del volontariato per le pazienti con diagnosi avversa e il sostegno alle famiglie delle pazienti oncologiche. Inoltre, Regina Cesta e Cosimo Saracino dialogheranno con la psicologa Francesca Giannone, il dottor Alessandro Galiano e il dottor Stefano Burlizzi sulle attività della Breast Unit di Brindisi, il centro multidisciplinare di senologia che segue la donna in tutto il suo percorso per la cura del tumore alla mammella.