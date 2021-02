In arrivo acqua e fogna alla periferia di Ceglie Messapica

CEGLIE MESSAPICA - “E’ difficile immaginare che nel 2021 ci siano famiglie costrette a vivere in abitazioni senza servizi essenziali come acqua e fogna e sapere questa mattina che verranno a breve realizzati lavori per un chilometro fra via Ceglie-Francavilla e via 2 Giugno a Ceglie Messapica, ovvero il tratto periferico nelle vicinanze del campo sportivo, mi rende felice quasi quanto chi finalmente potrà usufruire di questi servizi", è quanto afferma il consigliere regionale di FdI, Luigi Caroli, già sindaco di Ceglie Messapica.

“E’ una battaglia che ho condotto da sindaco e ora da consigliere regionale con gli uffici di Acquedotto pugliese e autorità idrica di gestione, che sento di ringraziare, ma che non smetterò di sollecitare per altri lavori che necessitano nella periferia non solo di Ceglie, ma anche di tanti altri Comuni brindisini. Ho già preso accordi con esponenti locali dell’amministrazione o di "Fratelli d’Italia" per effettuare sopralluoghi che possano portare, poi, a qualche altro atto concreto”.