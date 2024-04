"Correremo contro la mafia e a sostegno delle vittime di violenza di genere"

SAN PIETRO VERNOTICO – Violenza di genere, morti sul lavoro, lotta alla mafia e ai comportamenti mafiosi, rispetto per gli altri ma anche Cyberbullismo. La conferenza stampa di presentazione dell’evento sportivo “In corsa per la legalità”, organizzato dall’Associazione nazionale magistrati, Sezione del distretto di Lecce, in programma per domenica 26 maggio prossimo a San Pietro Vernotico, che si è svolta oggi, lunedì 29 aprile nell’aula consiliare, si è trasformata una vera e propria lezione sulla Legalità.

Vincenzo Scardia, presidente dell’Anm anche presidente del Tribunale di Brindisi e Giuseppe De Nozza, Sostituto procuratore della Repubblica di Brindisi hanno affrontato temi legati al rispetto delle regole che coinvolgono l'intera società dalle donne ai lavoratori, dai giovani alla famiglia, scuole, istituzioni.

Perché una corsa per la legalità diventa tema di interesse dell’associazione magistrati? “Perché l’Anm è da sempre impegnata nella cultura della legalità”, precisa Scardia che aggiunge “Io più che di cultura parlerei di ‘sentimento’ di legalità: noi dobbiamo trasmettere alla società civile e in particolare ai giovani il ‘sentire’ la legalità, bisogna fare propria la legalità e il rispetto delle regole. E sotto questo profilo il binomio legalità-sport non è un binomio antitetico, perché i valori di coesione, di solidarietà, di rispetto, che dovrebbero connotare uno sport, sono valori condivisi da chi vuole rispettare la legalità, e quindi rispettare gli altri e le libertà degli altri”.

“Noi siamo impegnati da sempre a diffondere questo messaggio all’interno delle scuole attraverso una convenzione con il ministero. Da un po’ di tempo la nostra attività mira anche a uscire dalle aule dei tribunali e a farci conoscere dalla società civile”. “Questa manifestazione ha un valore aggiunto: la finalità dell'iniziativa è quella di essere insieme contro ogni violenza di genere e di dare anche un aiuto concreto alle attività a sostegno delle donne che sono vittime delle violenza”.

Quest’anno, infatti, la marcia, giunta alla quarta edizione, sarà dedicata alla lotta alla violenza di genere che secondo Scardia, “Insieme alle morti sul lavoro è l'emergenza nazionale” alla quale purtroppo non si riesce ancora a mettere la parola fine. “In entrambi i casi – ha precisato il presidente Anm - credo che si tratti di un problema di cultura: se il datore di lavoro non comprende che le spese per la sicurezza non sono dei costi ma sono degli investimenti per lo sviluppo della sua azienda e dei lavoratori, non si verrà mai a capo del problema. Lo stesso vale se non si riesce a capire che la donna non si tocca. Possiamo inasprire le pene quanto vogliamo ma se non c’è un cambiamento di mentalità, cioè del rispetto della donna come essere umano, questo problema non si risolverà”.

“Sono fermamente convinto che la legalità debba correre con il maggior numero di gambe possibili, perché solo così arriveremo più rapidamente al traguardo: una società, un tessuto sociale, che spontaneamente recepisce alcuni modelli e ne abbandona degli altri”. Ha sottolineato, invece, De Nozza. “Correremo contro la mafia e contro l’atteggiamento mafioso che è più pericoloso della mafia perché non conosce i confini dell’organizzazione criminale. Correremo anche a sostegno e in memoria delle donne che sono state vittime di violenza di genere”.

Il pubblico ministero ha poi affrontato ‘l’emergenza nazionale’ in termini di numeri, “perché i numeri in alcuni casi valgono più delle parole”. Il rapporto dell’Organizzazione mondiale della sanità pubblicato nel maggio del 2021 riporta il risultato di un’osservazione sulla violenza di genere protrattasi per otto anni in 161 paesi: “Le conclusioni sono che 800 milioni di donne di età superiore ai 15 anni sono vittime di almeno un episodio di violenza fisica o sessuale. Da questo rapporto sono rimaste fuori la violenza domestica, la violenza on line, quella psicologica, di difficile misurazione. Una donna su tre sul pianeta è vittima di violenza di genere. Questi sono dati globali. L’Italia non sta meglio: nel 2023 il viminale ha comunicato che sono stati commessi 330 omicidi volontari, quelli stimati con matrice mafiosa sono più di trenta. I femminicidi sono, secondo alcune interpretazioni, 120, secondo altre 108, secondo altre ancora 98. Quindi sono il triplo degli omicidi di mafia. Il numero delle violenze sessuali in Italia ha superato quota 6mila ed è in ascesa. I femminicidi, dati Istat, sono stati 104 nel 2020, 104 nel 2021, 106 nel 2022, 120 nel 2023. Questo vuol dire che siamo di fronte a un’emergenza criminale che non arretra e l’unica strada che abbiamo non è solo quella dell’indagine penale o del processo ma quella di lavorare sulla formazione, sull’educazione dei giovani a partire dalla prima età”.

“Correremo, quindi, anche contro la violenza di genere ma in futuro correremo anche per altro perché sono convinto che qualunque azione di sensibilizzazione al rispetto delle regole non possa prescindere dal contributo di nessuno, a partire dal politico. Quindi l’osservanza delle regole chiama in causa tutti. A mio avviso se vogliamo essere figli del nostro tempo non possiamo più immaginare un contrasto alla legalità limitato al contrasto alla mafia o alle mafie. Perché il mondo è cambiato: è diventato più aggressivo, più ossessivo, oggi dobbiamo fare i conti con più emergenze criminali. In questo momento storico alcune sono ancor più pericolose di quella mafiosa”.

Alla conferenza erano presenti le associazioni locali, il comandante della stazione dei carabinieri, Vincenzo Corianò, della compagnia della guardia di Finanza, Cataldo Rubino, del comando della Polizia locale, Luigi Cattolico. Presenti anche i volontari della Protezione civile e alcuni rappresentanti di categoria, una delegazione di studenti del “Valzani”.

Al tavolo dei relatori oltre De Nozza e Scardia, erano seduti Giusto Civilla, promotore dell’iniziativa, Angelo Caforio, presidente dell’associazione podistica My Domo che si sta occupando dell’organizzazione della manifestazione, e la sindaca Maria Lucia Argentieri. Hanno preso la parola anche Daniela Faggiano presidente dell’ordine degli avvocati, e Giusy Torre, presidente della camera minorile.

La manifestazione prevede due percorsi, uno di 5 km (camminata ludico-motoria) e uno di 9,5 (gara sia agonistica, circuito provinciale “Sulle vie di Brento”, che non agonistica) che attraverserà via Brindisi, via Lecce, contrada Artisti, un tratto di circonvallazione, via Mare, piazza Falcone, via Principe Amedeo e nuovamente via Lecce e via Brindisi.

“Ci auguriamo una partecipazione massiccia, ha aggiunto Angelo Caforio, lo sport unisce e insieme dobbiamo correre per prevenire il brutto male della violenza di genere”. Iscrizioni presso negozio “Planet sport” di San Pietro Vernotico o in tribunale.

