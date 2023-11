Prevenzione dei tumori al seno: inaugurata la panchina rosa a Ostuni

OSTUNI - Nel pomeriggio di ieri (venerdì 4 novembre) è stata inaugurata nella villetta di Cristo Re la panchina Rosa, simbolo della prevenzione contro il tumore al seno.

L'iniziativa, promossa dall'associazione Cuore di Donna e dal Rotaract Club di Ceglie Messapica, è stata condivisa e patrocinata dal Comune di Ostuni e dall'assessorato ai Servizi sociali, ed è stata realizzata con il contributo delle piccole quote rosa del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Ostuni, che con entusiasmo hanno collaborato alla pitturazione della panchina. Alla manifestazione hanno partecipato tra gli altri il sindaco di Ostuni Angelo Pomes, l’assessore alle politiche sociali Antonella Turco e l’assessore ai lavori pubblici Angelo Brescia e alcuni consiglieri comunali.

La neoplasia della mammella è la patologia tumorale più diagnosticata in Italia tra le donne, con circa 55.700 nuovi casi ogni anno. Tuttavia, la diagnosi precoce permette la guarigione nel circa il 90% dei casi.

"La installazione di questo simbolo in una zona centrale della città, su cui è stata affissa una targhetta con l'incisione: “Prevenzione: la migliore amica di ogni donna” – afferma l’assessore Antonella Turco - sarà un motivo per ricordare ogni giorno alle donne che passeranno di là quanto sia importante prendersi cura della propria salute. Quindi, se anche solo una donna in più rifletterà sull'importanza degli screening e li effettuerà, l'obiettivo sarà raggiunto".

"Purtroppo, questa patologia, come molte altre, non conosce età – conclude l’assessore alla Politiche sociali -. Pertanto, il mio invito a tutte le donne è quello di fare prevenzione e soprattutto imparare a prendere coscienza del proprio corpo, eseguendo anche l'autopalpazione del seno, passi fondamentali per la diagnosi precoce e la conseguente guarigione”.