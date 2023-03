Inaugurato a Brindisi il nuovo circolo culturale di "Nazione futura"

BRINDISI - Nella giornata di ieri (sabato 4 marzo) a Brindisi, presso i locali di Utac Meeting Hub, è stato inaugurato il nuovo circolo culturale di Nazione Futura. All’evento erano presenti il presidente di Nazione Futura, Francesco Giubilei, ed il coordinatore regionale, Francesco Ciro Miale.

Sull’argomento “Per una scuola meritocratica: l’istruzione come “sostegno” per il futuro” sono intervenuti relatori di alto spessore culturale, donne e uomini di profonda cultura e professionalità. All’evento ha partecipato una folta ed entusiasta platea che si è subito immedesimata nella tematica trattata con trasporto ed interesse.

Ha moderato i lavori la coordinatrice territoriale, Annalisa Mennitti, che dichiara: “Ringrazio di cuore tutti i partecipanti per la competenza e la professionalità dimostrate nonché tutte le persone presenti in sala e chi mi ha supportato nell’organizzazione dell’incontro, soprattutto per la passione dimostrata nel credere in questo progetto fin dal primo istante”.