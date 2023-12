Inaugurazione Albero di Natale in piazza Ciaia: viabilità e aree di parcheggio

FASANO - In occasione degli eventi natalizi a Fasano che vedranno le principali arterie stradali del centro adibite a zona pedonale, in particolare domani, venerdì 8 dicembre, in occasione delll'inaugurazione dell'Albero di Natale del progetto "The World of Animals", che si svolgerà dalle ore 18:00 in piazza Ciaia, all'"Itinerario del Gusto", e alla parata "Street Magic Fantasy", che si svolgerà in tutto il centro cittadino a partire dalle ore 17:30, si ricordano le aree di parcheggio consigliate.

Per chi proviene dalla statale 172 (ingresso stadio, via Nazionale dei trulli) le aree di parcheggio consigliate sono quelle di piazza della Costituente, via Zanibelli e largo Palmina Martinelli. Per chi proviene dalla statale 379 e dalla statale 16 (ingresso via Roma) si consiglia il parcheggio nell'area dell'ex mercato ortofrutticolo e del cimitero. Per i pullman organizzati è stata adibita un'area parcheggio gratuita nel centro cittadino, (clicca qui per il link google maps) in via Gravinella. Inoltre per collegare anche nei giorni di festa il centro cittadino alla stazione ferroviaria, è stato disposto un servizio di trasporto ncc a prezzo calmierato.

"Invitiamo il pubblico a usufruire delle aree di parcheggio consigliate - raccomanda il sindaco Francesco Zaccaria -, le aree individuate sono tutte in prossimità del centro cittadino, che potrà essere raggiunto comodamente e agevolmente a piedi. Inoltre i bus dei tour operator che, come già avvenuto domenica scora, sceglieranno di visitare la nostra città e la sua sfavillante atmosfera di Natale, abbiano adibito una grande area parcheggio, completamente gratuita, che dista soltanto 500 metri da piazza Ciaia. Infine per collegare anche nei giorni di festa Fasano centro con la stazione ferroviaria, abbiamo concordato un servizio di trasporto ncc a tariffa agevolata".