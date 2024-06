Inaugurata la nuova sede di un'associazione a Torre Santa Susanna

TORRE SANTA SUSANNA – i volontari dell'associazione "Il Cuore di Antonio Bianco a Braccia aperte" hanno la loro sede sociale in via Latiano (ex tabaccheria Vitale). L'inaugurazione è avvenuta nella serata del 15 giugno alla presenza del vice sindaco Nico Tieni, del parroco don Antonio Carrozzo, del presidente del sodalizio Fabiano Esposito e di tutti soci, con relativi parenti e amici.

Il presidente Esposito ha voluto precisare che fare volontariato significa donare al prossimo e mai a sé stessi. Il vicesindaco ha ringraziato i volontari per l'opera che svolgono in favore dei cittadini e si augura che saranno sempre a disposizione per le esigenze emergenziali della cittadinanza, senza alcuna distinzione.

