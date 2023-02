"Nazione Futura" inaugura un nuovo circolo a Brindisi: il 4 marzo il primo evento

BRINDISI - Il prossimo 4 marzo, alle ore 16:30, presso Utac Meeting Hub in via Bastioni San Giacomo n. 68 verrà inaugurato il nuovo circolo dell'associazione culturale "Nazione Futura" di Brindisi.

L’evento che avrà come tema “per una Scuola meritocratica: l’istruzione come “sostegno” per il futuro”, aprirà un susseguirsi di appuntamenti che vedranno alternarsi presentazioni di libri, organizzazione di convegni ed eventi su tematiche attuali di carattere locale e nazionale, obiettivi principali dell’associazione culturale Nazione Futura.

Per i saluti saranno presenti il presidente di Nazione Futura e attuale consigliere del Ministro alla Cultura, Francesco Giubilei, ed il Coordinatore regionale, avvocato Francesco Ciro Miale.

Come relatori, interverranno: l'avvocato Anna Chiara Vimborsati, l'avvocato Daniela Lerede, il professr Leonardo Giordano ed il professor Luigi Ianne. L'evento sarà moderato dall'avvocato Annalisa Mennitti coordinatrice territoriale di Nazione Futura Brindisi, la quale dichiara: “Ho voluto fortemente che venga affrontata questa tematica perché oggi più che mai, nella Scuola italiana, si avverte sempre più il bisogno di professionalità e di continuità del docente di sostegno nei confronti dei ragazzi e delle loro famiglie. Il tema sarà trattato partendo dall’attuale situazione legislativa ed in particolare quella dei titoli esteri e dell’Om 112/2022, da un punto di vista istituzionale finendo con quello sindacale”. Tutta la cittadinanza e’ invitata.

Nazione Futura nasce nel 2017 e al momento conta circa ottanta circoli territoriali in tutta Italia. Per aderire a Nazione Futura ed avere maggiori informazioni è possibile scrivere a: info@nazionefutura.it o visitare il sito www.nazionefutura.it