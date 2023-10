Allo Snim l'inaugurazione di "Maui": il catamarano progettato anche dagli studenti

BRINDISI - Sarà inaugurato venerdì 13 ottobre 2023 alle ore 10.00, presso il Laboratorio Nautico all’interno del Salone Nautico di Puglia – Snim 2023, Marina di Brindisi, “Maui, il mio catamarano”, il prodotto finale del progetto nato da una collaborazione tra la Lega Navale Italiana, Sezione di Brindisi e l’IIISS “Ferraris DeMarco Valzani” Polo Tecnico Professionale Messapia e inaugurato a luglio 2021.

Pur con i rallentamenti della pandemia, finalmente l’imbarcazione lunga 6,5 metri, costruita nei laboratori nautici del Polo Messapia, ma perfezionata in contesti “out door”, Lega Navale di Brindisi e Marina di Brindisi, grazie alla sottoscrizione dei “patti di comunità”, sarà varata, con il taglio del nastro alla presenza dell’Assessore alla Formazione Regione Puglia Sebastiano Leo, del consigliere del presidente perle Politiche integrate, Formazione, Occupazione e Cittadinanza attiva nel sistema Puglia Anna Cammalleri, del Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Brindisi Angela Tiziana Di Noia, del presidente dell’Autorità del Sistema Portuale Mar Mediterraneo Ugo Patroni Griffi, del Presidente del Distretto Nautico Puglia Giuseppe Danese, dell’amministratore delegato del Marina di Brindisi “Bocche di puglia” Dario Montanaro, del presidente della Lega Navale sezione di Brindisi Salvatore Zarcone e del Padrone di Casa Snim 2023 Giuseppe Meo, presidente del Salone Nautico di Puglia.

Madrina d’eccezione dell’evento Ines Montefusco, istruttrice di Vela e portabandiera della squadra italiana ai Campionati del Mondo di Match Race femminile in Spagna, Svezia e Italia, esperto esterno e ideatrice e promotrice del “Messapia Vela Lab”, laboratorio di Veleria e Tappezzeria nautica presso il Polo Messapia.

L’idea progettuale è strettamente ispirata alle linee guida del D. Lgs. 61/2017 relativo alla riforma dell’Istruzione professionale, che hanno rilanciato la realizzazione di “alleanze formative” sul territorio con il mondo del lavoro, rafforzate dall’offerta formativa nei Percorsi di Cittadinanza Trasversale e l’Orientamento prevista dalla L. 107/2015 e dai “Patti di Comunità”, nell’ottica di una autonomia solidaristica, con esplicito riferimento ai principi costituzionali di solidarietà (articolo 2) e sussidiarietà orizzontale (articolo 118).

“Il Catamarano Maui - dichiara il Dirigente scolastico del Polo Messapia Rita Ortenzia De Vito - è un concreto esempio di attuazione dei percorsi formativi di indirizzo che coniugano innovazione sulle tecniche e tecnologie utilizzate, tradizione (scafi in legno realizzati con le tecniche dell'antica arte del "maestro d'ascia") e design Made in Italy nella realizzazione delle vele e decorazione artistica dell'intera imbarcazione; tutto quello che il Network sulle Professioni del Mare della Regione Puglia progetta nell'Agenda "Blue Vision 2030" è perfettamente sintetizzato in questo piccolo capolavoro.

Il completamento del progetto con la realizzazione del Catamarano Maui, coincide con l’attuazione del primo quinquennio completo del Nuovo Indirizzo di Studi, Industria e Artigianato per il Made in Italy – Manutenzione sulle Imbarcazioni da diporto, giunto alla sua 5^ annualità e avviato nell’a.s. 2019/2020 su Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2018, n. 250 DGR N. 2334/2017.