Finalmente Fasano ha il suo palasport: venerdì il grande giorno, con Giovanni Malagò

FASANO – Venerdì 28 luglio 2023 la città di Fasano vivrà un momento destinato a passare agli annali con l’inaugurazione del suo primo palazzetto dello sport. Un momento di gioia e di grande soddisfazione che verrà condiviso con la comunità fasanese (ingresso alle ore 10.30) e con le autorità (ingresso ore 11.00).

Insieme al sindaco di Fasano Francesco Zaccaria e all’Assessore allo sport Giuseppe Galeota, infatti, saranno presenti il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

Presenterà “l’appuntamento con la storia” il giornalista Giuseppe De Bellis, dal 2019 alla direzione di Sky TG24.

“Invitiamo tutte le società e le associazioni sportive – spiega l’assessore allo Sport Giuseppe Galeota –, anche quelle impegnate nei camp estivi, a portare i loro piccoli atleti ad assistere alla cerimonia di inaugurazione del Palazzetto dello Sport, sarà un evento importante per loro e per la nostra città, perché dare una casa allo sport vuol dire dare un futuro più roseo ai suoi cittadini, aiutarli nella crescita ed educarli allo sport, vera e propria scuola di vita e di inclusione”.

Il programma della cerimonia d’inaugurazione prevede diversi momenti, tra cui il taglio del nastro, il talk condotto dal giornalista Giuseppe De Bellis, e la premiazione delle eccellenze sportive.

Il Palazzetto dello Sport è sito in Località Vigna Marina – Strada Comunale san Lorenzo ed è facilmente raggiungibile a piedi da Fasano centro.

Le aree consigliate per i parcheggi nelle immediate adiacenze sono tre: via Girba (distante 170 metri); parcheggio della palestra Ipseoa “Gaetano Salvemini”, via San Lorenzo s.n. (nota anche come palestra «Franco Zizzi» e distante 250 metri); via Paisiello (distante 725 metri).

Si invita il pubblico a raggiungere a piedi il luogo dell’evento e, in caso di impossibilità, di attenersi alle disposizioni usufruendo delle aree di parcheggio consigliate al fine di garantire sicurezza e scorrimento della viabilità.