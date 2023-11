Inaugurazione regionale nuovo anno scolastico: la cerimonia a Mesagne

MESAGNE - Si terrà in piazza Orsini del Balzo a Mesagne, mercoledì 29 novembre a partire dalle ore 10.45, la cerimonia di inaugurazione regionale dell’anno scolastico 2023/2024. L’iniziativa, già alla sua quinta edizione, nasce da una idea della Regione Puglia, assessorato all’Istruzione, Formazione e Lavoro che, d’intesa con la direzione generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, ne sostiene l'attuazione unitamente ad altre istituzioni e realtà territoriali. Parteciperanno alla cerimonia sedici scuole, in rappresentanza di tutte le realtà territoriali della Puglia, selezionate tramite un concorso di idee, dal titolo programmatico “Regina Viarum – Itinerari di accoglienza nella Scuola di Puglia”, rivolto alle scuole di ogni ordine e grado della regione Puglia.

Tema portante dell’iniziativa è la pratica dell’accoglienza, quale comune denominatore a partire dal quale declinare, con linguaggi e stili diversi, percorsi di cittadinanza attiva e buone pratiche di integrazione e di socialità: esempi di convivenza di culture e popoli diversi, azioni di recupero dello svantaggio sociale, pratiche di inclusione delle minoranze e di mediazione linguistico-culturale, adozione di comportamenti proattivi in contesti educativi. Sono previsti allestimenti performativi, esibizioni coreutico-musicali, realizzazioni creative originali, atelier dinamici di proposte didattiche innovative, curati dalle scuole in coerenza ai temi proposti.

L’intera manifestazione potrà essere seguita in diretta streaming sulla piattaforma https://www.cloudflare.com/it-it/ attraverso il seguente link: https://customer-f5y5w6to4mbkk1v3.cloudflarestream.com/784a515fcd5e987caa634844a6066ea1/iframe