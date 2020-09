Incendi boschivi: 25 interventi per la Protezione civile di Torchiarolo

TORCHIAROLO - Oggi, 15 settembre, si concludono le attività di pattugliamento, avvistamento e spegnimento incendi boschivi. Il servizio, avviato il 10 agosto in convenzione con la Regione Puglia, ha trovato la collaborazione di diverse associazioni del territorio brindisino, tra quali la Protezione Civile di Torchiarolo.

I percorsi sono stati tracciati evidenziando le aree più a rischio, come riserve naturali, boschi e macchia mediterranea. Quotidianamente le squadre di avvistamento e spegnimento hanno interagito tra di loro, lavorando in sinergia con lo scopo comune di salvaguardare il territorio. Concluse le attività, i dati riportano oltre 25 interventi effettuati nel territorio di Torchiarolo, con particolare interesse per il litorale.

Grazie al tempestivo intervento dei volontari in diverse circostanze si è evitato il peggio, intercettando le fiamme a ridosso delle civili abitazioni o evitando che l'evento si propagasse, andando ad interessare aree ben più estese.

L’associazione, per mezzo dei suoi volontari, ha inoltre prestato servizio presso la sala operativa Unificata permanente della Regione Puglia con sede a Modugno (Ba), prendendo parte alle operazioni di monitoraggio e coordinamento dei volontari dislocati sull'intero territorio regionale. Esprimendo grande soddisfazione per i risultati raggiunti, cogliamo l'occasione per ringraziare tutti i volontari che hanno preso parte alla campagna estiva Aib 2020!ì.