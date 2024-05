Incidente al nastro dello zuccherificio, i sindacati: "Si faccia chiarezza sull'accaduto"

BRINDISI - Questa mattina c'è stato un risveglio triste per Brindisi e la sua provincia. Il motivo è relativo alla prematura morte di un operaio di 46 anni, Vincenzo Valente di Latiano, deceduto in modo tragico durante il proprio turno di lavoro (leggi la notizia). L'operaio, infatti, stava eseguendo insieme ad alcuni colleghi un'operazione di manutenzione sul nastro 6 dello zuccherificio di Brindisi. Lavorava per conto di una ditta esterna. Immediate le reazioni dei sindacati

Uila: "Vicinanza alla famiglia"

“Un dramma, l’ennesimo, in un territorio povero di occupazione, in un’azienda nella quale i temi della sicurezza costituiscono argomento caratterizzante dell’azione di tutela sindacale - afferma Luigi Vizzino, segretario territoriale della Uila di Brindisi -. In attesa che le indagini consegnino la verità sui fatti e sulle dinamiche che l’hanno generata, esprimiamo vicinanza e cordoglio alla famiglia. Gridiamo il dolore del sindacato e di tutti i lavoratori impegnati nello stabilimento che chiedono verità e giustizia. Non si può morire di lavoro e per il lavoro pretendiamo che ci sia più impegno ed attenzione sui temi della sicurezza sul lavoro”.

Flai Cisl e Flai Cgil: "Basta morti sul lavoro"

"L’industria alimentare, fiore all'occhiello del territorio brindisino, unica realtà industriale manifatturiera nata negli ultimi 10 anni, svolge alcune attività in regime di appalto. Fra queste quelle del nastro trasportatore dello zucchero di canna. Attendiamo l’esito delle indagini ma intanto va ribadito che la sicurezza sul lavoro, indipendentemente dall’azienda da cui si dipende, non può essere relegata a noiosa e costosa appendice dei costi produttivi. La persona deve recuperare centralità nel processo lavorativo. Vanno garantire sicurezza ed incolumità, sempre". Così si sono espressi Flai Cisl, Flai Cgil e nuovamente Uila, in una nota congiunta a firma di Antonio La fortuna e Gabrio Toraldo e Luigi Vizzino.

Cisl Brindisi-Taranto: "Auspichiamo chiarezza"

Gianfranco Solazzo, IL segretario generale: "E’ una scia pressoché interminabile di infortuni mortali, che potrebbe essere equiparata ad una guerra, dove cade un uomo o una donna ma senza che siano colpiti da arma da fuoco. Molti di questi infortuni potrebbero benissimo catalogarsi come veri e propri omicidi, giacché nessuno esce di casa per recarsi sul posto di lavoro e da lì non farvi più ritorno. Come Cisl Taranto Brindisi esprimiamo cordoglio e solidarietà agli affetti più cari del lavoratore deceduto ma, al contempo, auspichiamo che le autorità competenti facciano presto ad individuare chiaramente le cause della morte e, poi, precisate le colpe ad applicare pene pesanti".

Cigil Brindisi: "Gli incedenti nel 2024, una lista dolorosa"

Antonio Macchia, segretario generale: "E' il terzo morto sul lavoro nell'arco di appena due mesi. Oggi, a Brindisi, abbiamo assistito all'ennesimo capitolo di una strage che continua nonostante le innumerevoli denunce, scioperi e campagne referendarie. Stanotte un altro operaio ha perso la vita per un braccio tranciato crudelmente dai macchinari presso lo zuccherificio. L'incidente si aggiunge alla dolorosa lista del 2024 che include già Giuseppe Petraglia, morto dopo una caduta di 10 metri, e Gianfranco Conte, vittima di uno schiacciamento fatale a distanza di meno di due settimane l'uno dall'altro (era lo scorso marzo). Tre incidenti sul lavoro orribili e terribili per la loro gravità che non possono rimanere nella sfera solo di quella parte di comunità che ha subito questo orribile lutto".

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui.