"Inclusione Socio-Lavorativa degli stranieri”: incontro pubblico

FRANCAVILLA FONTANA - Giovedì 28 luglio alle 18.00 a Castello Imperiali è in programma un incontro tecnico aperto pubblico sul tema dell’“Inclusione Socio-Lavorativa degli stranieri”. Al centro del dibattito, promosso dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Parco Culturale Gruppo Fortis, ci saranno gli strumenti regionali e nazionali per l’inclusione delle persone che beneficiano della protezione internazionale.

In particolare, sarà dedicato un focus sul progetto Puoi (Protezione unita a obiettivo integrazione) che promuove l'assistenza e l'accompagnamento con operatori professionali dei migranti per incrementarne l'occupabilità e l'inserimento nel mercato del lavoro.

All’evento interverranno il sindaco Antonello Denuzzo, gli assessori Maria Passaro e Nicola Lonoce, il presidente dell’Ambito Br3 Giuseppe Bellanova, Daniela Cavaliere, operatrice agenzia Anpal, Anna Loparco, Responsabile Cpi Territoriale e Giuseppe Pagnelli, Presidente Parco Culturale Gruppo Fortis.

L’incontro si rivolge in particolare alle comunità locali e alle aziende del territorio che potranno portare il proprio contributo al tavolo di lavoro rivolgendo quesiti o avanzando proposte progettuali. La partecipazione è libera e gratuita.