“Cattedra di Vita”, ripartono le attività: “I poveri hanno sempre ragione”

SAN VITO DEI NORMANNI - Dopo il lancio dell'iniziativa lo scorso anno con la presenza del Cardinale Matteo Maria Zuppi riprendiamo la "Cattedra di Vita" a San Vito dei Normanni il prossimo 27 giugno. A "salire in cattedra", quest'anno, l'Arcivescovo di Napoli monsignor Domenico Battaglia che interverrà sul tema "I poveri hanno sempre ragione".

L'iniziativa, come specificato già lo scorso anno, nasce dall'invito di Papa Francesco rivolto ai rappresentanti del V convegno nazionale della chiesa italiana a Firenze nel 2015: "Vi raccomando anche, in maniera speciale, la capacità di dialogo e di incontro. “Dialogare non è negoziare. Negoziare è cercare di ricavare la propria "fetta" dalla torta comune. Non è questo che intendo. Ma è cercare il bene comune per tutti. Discutere insieme, oserei dire arrabbiarsi insieme, pensare alle soluzioni migliori per tutti. Molte volte l'incontro si trova coinvolto nel conflitto”. N”el dialogo si dà il conflitto: è logico e prevedibile che sia così. E non dobbiamo temerlo, nè ignorarlo, ma accettarlo. Accettare di sopportare il conflitto, risolverlo e trasformarlo in un anello di collegamento di un nuovo percorso" (Eg, 227).

“Ecco allora – afferma don Piero Calamo - il percorso della ‘Cattedra di Vita’: provare a costruire a partire da una visione della persona e della storia; una visione culturale, una visione del destino umano, una visione dell'orizzonte di senso della nostra esistenza. Vogliamo provare a lavorare alla costruzione di una visione. Quando la visione c'è allora la creatività si scatena e diventa azione”.

“Dobbiamo riconoscere – prosegue don Piero - che nella sensibilità cattolica a volte c'è incapacità di leggere il proprio tempo, perfino una forma di analfabetismo culturale. Ci serve una riconciliazione con il contemporaneo per vincere la cultura del declino. Ci serve dialogare per essere aiutati a interpretare il nostro tempo; essere aiutati a leggere criticamente il momento presente per dare speranza, per rischiare una parola di consolazione capace di vedere oltre i problemi”.

“Ci prepariamo alla "Cattedra di Vita" già domani, martedì 14 maggio alle ore 19.00, nella Parrocchia di San Domenico con un incontro sul tema: "Punti di vista. Riflessioni sociologiche per leggere e comprendere l'altro" con la professoressa Anna Maria Rizzo, docente di Ricerca Sociale applicata al servizio sociale, nel Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell'Università del Salento.

“Nei primi giorni di giugno - afferma ancora don Piero - avremo un incontro ancora preparatorio con una volontaria del Centro "Padre Nostro" di don Pino Puglisi di Palermo e poi il 27 giugno la "Cattedra di Vita" con monsignor Domenico Battaglia. Papa Giovanni XXIII, in tempi di crisi della Chiesa e del mondo, una sera dirà in una piazza gremita: "Guardate come è bella la luna stasera, tornate a casa e date una carezza ai vostri bambini". Nei tempi di crisi sono sempre le idee più semplici che ci riaprono il cammino. Ci auguriamo sia così anche con questa esperienza”.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui