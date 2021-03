Mesagne, cultura: appuntamento con i giovedì di Dante

L'associazione Gli amici della Di Vittorio organizza per l’11, il 18 e il 25 marzo in streaming gli incontri con il professore Ermes De Mauro, in occasione del 700° anniversario del Sommo Poeta

MESAGNE- In occasione del 700° anniversario della morte di Dante che ricorre il 25 marzo prossimo e celebrato in tutto il mondo con il Dantedì, l’associazione Amici della DiVittorio – Mesagne a.p.s. ha organizzato un ciclo di incontri con il professore Ermes De Mauro per i prossimi tre giovedì. Le apposite dirette streaming si svolgeranno nelle date 11, 18 e 25 marzo e saranno trasmesse sulla pagina facebook di associazione/Divittorio/Mesagne e sul sito www.divittoriomesagne.it (canale YouTube) con inizio alle ore 18,30.

Il primo incontro online del professore Ermes De Mauro si terrà giovedì 11 marzo alle ore 18,30 e avrà come tema: “Il sesto canto dell’Inferno: Ciacco”. “Voi cittadini mi chiamaste Ciacco: per la dannosa colpa de la gola, come tu vedi, a la pioggia mi fiacco”. Così si presenta Ciacco a Dante e Virgilio. Dante lo colloca nel terzo cerchio dei dannati: quello dei golosi.

La lezione del prof. De Mauro si intratterrà sulla figura di Ciacco e sui diversi significati del sesto canto dell’Inferno. Il ciclo di conferenze dantesche si pone l’obiettivo di avvicinare, specie i giovani delle scuole superiori, alla figura del grande poeta Dante e al mondo di conoscenze e di riflessioni che il suo studio comporta.