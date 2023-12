Incontri, letture, seminari e laboratori: al via "Progetto Legalità"

FASANO – Al via la seconda edizione del "Progetto Legalità", a Fasano, che attraverso incontri, letture, seminari, laboratori vuole diffondere la cultura del diritto e formare cittadini liberi e soggetti responsabili del proprio futuro. Una serie di iniziative, che si terranno da dicembre 2023 a maggio 2024, promosse dall'Amministrazione comunale che coinvolgeranno attivamente la cittadinanza e in particolare le giovani generazioni attraverso percorsi pensati per gli studenti del territorio e varie fasce d'età.

Grande attesa per l'evento inaugurale, il prossimo 28 dicembre presso la biblioteca comunale Ignazio Ciaia, con due turni di letture animate, alle 16:00 e alle 17:30, rivolte ai bambini dai 6 ai 10 anni, a cura di Vita Locorotondo.

Previsti nei prossimi mesi una serie di incontri che compongono l'ampio progetto: altro appuntamento con letture espressive, seminario e laboratorio di illustrazione con esperti a cura di SenzaConfine teatro, la rassegna teatrale "La scena dei ragazzi - teatro civile" del Teatro Pubblico Pugliese, il "Festival delle mani bianche - artisti contro le mafie" del Collettivo Teatro Prisma e "Legalitria - festival nazionale della legalità" a cura della società Radici future produzioni.

"Abbiamo il compito di formare i futuri cittadini - dice l’assessore ala Cultura Cinzia Caroli - che dovranno presto interagire con una società sempre più complessa, per questo ci siamo attivati nella diffusione della cultura della legalità attraverso modalità innovative utili a far riflettere, responsabilizzare sulla corretta convivenza civile e divulgare i comportamenti più giusti".