Salvemini va a trovare Matarrelli: "Abbiamo molte cose in comune"

MESAGNE- “È passato da queste parti per un saluto – dice il sindaco di Mesagne, Toni Matarrelli, parlando del primo cittadino di Lecce, Carlo Salvemini. – Abbiamo molte cose in comune ed è sempre un piacere riceverlo”: si è svolto nella mattinata di oggi, 3 novembre, un incontro tra i sindaci di due province diverse, uniti dalla stessa ideologia vendoliana che ha tracciato tappe importanti lungo il cammino politico di entrambe.

“È stata una buona occasione per scambiare qualche riflessione sulle nostre rispettive città, sulle importanti tracce barocche che le legano e sull’esperienza di governo che stiamo condividendo da primi cittadini di due realtà accomunate da vicinanza e sensibilità per diversi aspetti affini – scrive in un post sulla propria pagina facebook il sindaco di Mesagne Toni Matarrelli, non nascondendo che secondo lui la città messapica è molto simile per architettura storica e patrimoniale alla città Barocca leccese.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Ho voluto fargli dono di due testi che sono espressione saliente di Mesagne, della sua cultura e dei suoi costumi: il dizionario mesagnese scritto e curato dal professor Marcello Ignone e la traduzione integrale delle “Centum Historiae” di Epifanio Ferdinando completata dal dottor Amedeo Elio Distante” conclude il primo cittadino.