Agricoltura biologica: a Fasano incontro con esperti, anche dalla Germania

FASANO - “Bio è più buono” è il tema che, con un programma di due giorni (giovedì 29 e venerdì 30 giugno) vedrà la presenza in questa città di esperti del settore che arrivano dalla Germania e dall’Italia settentrionale. Si tratta di buyer e giornalisti di settore.

Tutti insieme con un unico obiettivo: promuovere la valorizzazione dell’agricoltura biologica in questo territorio. Ci sarà una visita nei campi di produzione, con spiegazione tecnica da parte di un esperto di agricoltura biologica, a seguire la raccolta dei prodotti tipici di produzione estiva: pomodoro regina, barattiere, peperone cornaletto, fico fiorone, patata, zucchina, melanzana, anguria.

Originale il programma che vede il primo appuntamento proprio in un uliveto per vedere da vicino le nostre coltivazioni biologiche. In serata la cena preparata con il raccolto della giornata. Ci sarà una massaia che farà e cucinerà le orecchiette, e poi panzerotti, mozzarelle e verdure con degustazione di vini biologici. Musica popolare e balli pugliesi renderanno ancora più gradevole la serata. Il tutto nella “Masseria Signorelli”, ubicata nel territorio tra Fasano e Pezze Di Greco tra alberi di ulivi secolari. Il giorno successivo visita in altri terreni di produzione.

Ad organizzare le due giornate è la cooperativa Progresso Agricolo, che da tempo riserva una particolare attenzione per il biologico. “Abbiamo accettato con entusiasmo – spiega Nicola Pentassuglia della cooperativa ‘Progresso Agricolo’ – di partecipare alla Misura 3 Sottomisura 3.2 proposta dalla Regione Puglia. Si tratta, infatti, di un tema ricorrente da un po’ di tempo in questo territorio. Non a caso sono tanti gli agricoltori che si occupano sempre più di biologico”.

“Con questi due giorni vogliamo far conoscere la nostra agricoltura agli ospiti nazionali e internazionali per far sì che si prenda coscienza di una nuova politica agricola che è diventata realtà”.