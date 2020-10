Potenziamento info point: il Comune convoca le associazioni

BRINDISI - Il Comune di Brindisi intende potenziare i propri info point, partecipando a un avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali pubblicato dalla Regione Puglia. Per questo, cittadini e associazioni territoriali sono invitati a intervenire a un incontro pubblico con l’assessore al Turismo, Oreste Pinto, e l’ufficio Gestione e valorizzazione dei Beni culturali, che si svolgerà mercoledì 7 ottobre, alle ore 17, presso la sala Università di Palazzo Nervegna, per la presentazione del progetto. L’amministrazione comunale raccoglierà idee, suggerimenti e contributi per la eventuale implementazione del progetto da candidare.

Il Comune di Brindisi, in particolare, ha intenzione di concorrere all’avviso per la realizzazione di attività nel periodo compreso tra l’1 dicembre 2020 e il 15 gennaio 2021. E’ prevista la condivisione con il partenariato economico e sociale (Pes) della proposta progettuale da candidare, nel rispetto dei principi previsti dal protocollo d’intesa sottoscritto fra Anci Puglia e Pes Puglia il 22 ottobre 2015.

Il Comune potrà presentare la domanda di partecipazione alla Regione Puglia esclusivamente fino alle ore 23.59 del 15 ottobre 2020. La procedura di selezione da parte della Regione Puglia avverrà “a sportello”, procedendo ad istruire e finanziare le proposte progettuali secondo l’ordine cronologico di arrivo sino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

Nella redazione del progetto da proporre rientrano: un piano di comunicazione integrato on/off line in grado di aumentare la visibilità e le opportunità offerte dalle destinazioni, attraverso l’attuazione di comunicazione digitale e la realizzazione di materiale informativo; il piano dovrà essere in grado di “raccontare” ciò che la Puglia può offrire; attività di animazione on-site ambientata nei locali degli info-point, o in prossimità degli stessi o nel territorio del Comune di Brindisi, al fine di valorizzare il patrimonio naturalistico, artistico-culturale ed enogastronomico.