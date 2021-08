Sicurezza stradale: la Polizia Locale di Carovigno incontra i bambini

CAROVIGNO – Nella mattinata di oggi (martedì 24 agosto), in adesione alla richiesta della locale associazione di volontariato Avulss, si è tenuto a Carovigno, presso il parco delle Colonne, un incontro con i partecipanti al centro estivo comunale. All’iniziativa, rivolta ai ragazzi di età compresa tra i 5 e gli 8 anni, ha presenziato, in rappresentanza della commissione straordinaria, il comandante della Polizia Locale, dottor Lorenzo Renna, Il tema affronto, infatti, verteva sulla sicurezza stradale e sulla necessità che le norme comportamentali regolate dal codice della strada vengano osservate e rispettate sin dalla più giovane età.

L’incontro ha suscitato vivo interesse nei bambini, in quanto il comandante, utilizzando particolari modalità di comunicazione e informazione, ha illustrato in generale le norme del codice della strada, soffermandosi però su quelle la cui violazione produce effetti pregiudizievoli per l’incolumità delle persone. Al riguardo, lo stesso comandante ha descritto le alterazione psico-fisiche determinate da uno stato di ebbrezza e ha dimostrato, con l’utilizzo di speciali occhiali che simulano uno stato di ubriachezza nella prima fase, quanto difficile sia lo svolgimento di qualsiasi azione, in particolare alla guida di un veicolo.

A conferma, i bambini hanno potuto constatare, indossando gli occhiali, come anche la semplice apertura di un lucchetto con la apposita chiave diventi, in stato di ebbrezza, qualcosa di estremamente difficile. L’attenzione dei ragazzi si è poi concentrata sulle conseguenze dell’eccesso di velocitò e a tal fine è stata data loro la possibilità di puntare il telelaser sulle macchine in transito nei pressi del parco delle Colonne once constatarne la velocità.

Tenuto conto del successo riscosso da tale iniziativa, che ha fatto vivere una giornata densa di emozioni non solo ai partecipanti ma anche agli operatori di Polizia Locale, la commissione straordinaria, sempre particolarmente dedicata a tutto ciò che concerne la sicurezza e legalità, assicura la massima disponibilità d organizzare ulteriori momenti di incontro, che vedano il coinvolgimento e la partecipazione attiva di tutta la comunità carovignese e, soprattutto, dei giovani.