"Benessere psicologico": laboratorio di teatro a Francavilla Fontana

Proseguono gli appuntamenti promossi dagli psicologi pugliesi nell’ambito del “Mese del Benessere Psicologico”, in programma per tutto il mese di ottobre. Questo l’appuntamento in calendario domani, giovedì 20 ottobre.

A Francavilla Fontana, alle 20 in via San Biagio,18, la dottoressa Alice Dirella organizza un laboratorio "Tealtro", a cura di Valentina Elia, attrice, danzatrice e formatrice. Un percorso alla scoperta delle possibilità espressive attraverso il corpo, la voce, lo spazio, il tempo, per assumerne maggiore consapevolezza e trasformarli in strumenti creativi. Un incontro aperto a chiunque voglia mettersi in gioco, uno spazio in cui sentirsi liberi di sperimentare per dar voce al "sentire" al posto del "capire", un'occasione per risvegliare la parte intuitiva e giocosa presente in ognuno di noi.

L’intero programma del “Mese del Benessere Psicologico” è in continua evoluzione ed è disponibile sul sito www.mesedelbenesserepsicologico.it