Criticità nell'assistenza sanitaria alle donne: confronto con l'Asl

BRINDISI - Avviato questa mattina il confronto tra la Commissione Pari Opportunità del Comune di Brindisi e l’azienda sanitaria locale (rappresentata dal direttore sanitario, Andrea Gigliobianco, e dal direttore del distretto socio-sanitario, Angelo Greco), sulle criticità relative all’assistenza sanitaria che riguardano soprattutto le donne. Un confronto programmato da tempo, ma rinviato a causa dell’emergenza coronavirus.

E’ stata un’occasione importante per ottenere informazioni certe sull’avvio del servizio di parto indolore (epidurale) nel Perrino di Brindisi superando gli ostacoli che sino ad oggi hanno reso difficile tale intervento. Ma anche per capire come l’Asl di Brindisi si stia attrezzando per garantire continuità all’applicazione della legge 194 sulle interruzioni di gravidanza.

Altro argomento all’ordine del giorno, che vedrà impegnati sia il Comune che l’Asl, la riapertura del consultorio del quartiere Paradiso, da tempo chiuso. Ma, nel corso dell’incontro sono stati affrontati altri argomenti con l’obiettivo di garantire la giusta e necessaria assistenza anche alle famiglie fragili e alle fasce deboli. Commissione e dirigenti Asl si aggiorneranno a metà settembre.