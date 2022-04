"A scuola di legalità": progetto sulla giustizia riparativa al Morvillo Falcone

BRINDISI - Si svolgerà venerdì 29 aprile, alle ore 9.00 presso l’Ipsss Morvillo Falcone di Brindisi, la presentazione di un progetto di informazione e sensibilizzazione sul senso della pena in un’ottica di giustizia riparativa e coesione sociale. “A scuola di legalità”, questo il titolo del progetto realizzato in collaborazione con Uepe di Brindisi, Ussm di Brindisi-Lecce, Ambito territoriale sociale Br/1, Servizio di mediazione penale, Ordine degli avvocati di Brindisi, Csv Brindisi-Lecce, Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato, un progetto che riguarderà alcune classi di Brindisi e della sede di San Vito dei Normanni.

Alla presentazione di venerdì 29 aprile, prenderanno parte diversi ospiti. Dopo i saluti istituzionali a cura della Dirigente scolastica dell’Ipsss Morvillo Falcone di Brindisi Irene Esposito, della sindaca di San Vito dei Normanni Silvana Errico e dell’assessore ai Servizi sociali di Brindisi Isabella Lettori, ci saranno gli interventi di Fabio Di Bello (avvocato penalista del Foro di Brindisi), dei rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, della dott.ssa Giovanna Longo (direttrice Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Brindisi), della dott.ssa Cecilia Caforio (responsabile coordinatore Ufficio Servizio Sociale Minori di Brindisi, sezione distaccata di Lecce), della dott.ssa Tiziana Recchia (coordinatore servizio “Centro per la famiglia – Servizio di mediazione” dell’Ambito Br/1), della dott.ssa Raffaella Dario (mediatore penale), del dott. Alessandro Laresca (Centro Servizi per il Volontariato).

Obiettivo dell’iniziativa non è solo informativo rispetto alla diversità dei servizi operanti sul territorio in ambito penale, ma soprattutto migliorare la comprensione nei giovani partecipanti circa la complessità del sistema giustizia e rafforzare la comprensione che il reato non è solo una violazione di norme ma anche una violazione della relazione tra i soggetti di una società civile.