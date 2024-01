Violenza di genere e bullismo: i carabinieri incontrano gli studenti

Nei giorni scorsi, i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana e della stazione di Villa Castelli, nell’ambito dei seminari formativi per la diffusione della cultura della legalità, hanno incontrato le classi della scuola media/istituto comprensivo “Dante Alighieri” di Villa Castelli. All’incontro hanno partecipato 90 giovanissimi studenti e il corpo docenti.

Dibattito costruttivo, articolato e denso di esempi pratici, in cui sono stati affrontati temi delicati come la legalità, il tema relativo alla violenza di genere e, soprattutto, il fenomeno del bullismo. La buona partecipazione di diversi alunni ha permesso di analizzare in modo semplice e chiaro la tipologia di comportamenti più comuni che vengono attuati dai bulli e dai cyberbulli, potendo così chiarire alcuni dubbi rappresentati ai relatori.

L’incontro ha coinvolto i ragazzi, la cui età media, sui 13 anni, risulta particolarmente sensibile trattandosi di giovani adolescenti che stanno per affacciarsi nel mondo degli adulti. La conoscenza delle regole e, conseguentemente, la consapevolezza delle proprie azioni e affermazioni sono tra i primi passi da compiere per aiutare i giovani a inserirsi nella società, orientandoli verso comportamenti corretti, rispettosi, nella tutela delle singole individualità e della inclusività, contro ogni forma di discriminazione. L’incontro fa parte di una più ampia calendarizzazione di appuntamenti che vedono l’Arma dei Carabinieri e il Comando Provinciale di Brindisi operare vicino alle giovani generazioni, con l’obiettivo di accrescere il senso civico e la fiducia verso le Istituzioni.