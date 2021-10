“Mafia in Puglia”: incontro organizzato da Avviso Pubblico

Gianluca Budano, coordinatore di Avviso pubblico per la provincia di Brindisi, sarà uno dei relatori dell’incontro dal titolo "Mafia in Puglia: la relazione Dia dal punto di vista dei territori” promosso dall’associazione Avviso Pubblico e dalla Città metropolitana di Bari, che s si svolgerà domani (venerdì 22 ottobre) alle ore 10.30, nella sala consiliare della Città metropolitana di Bari.

La mafia foggiana, secondo i dati emersi dall’ultima relazione della Direzione Investigativa Antimafia, è diventata un’emergenza nazionale. I clan dimostrano una particolare ferocia, ma sanno anche stare al passo coi tempi e hanno un fiuto imprenditoriale che fa assomigliare il loro percorso “evolutivo” simile a quello della ’ndrangheta. Ed è proprio su questo report che si confronteranno amministratori locali ed esponenti di Avviso Pubblico.

Dopo i saluti istituzionali di Antonio Decaro, sindaco della Città metropolitana di Bari e presidente nazionale dell’Anci e di Marco Bronzini, consigliere metropolitano delegato all’Edilizia scolastica, porterà la sua testimonianza Giovanni Impastato, fratello minore di Peppino Impastato, ucciso dalla mafia nel 1978.

Giovanni Impastato ha raccolto l’eredità e portato avanti la lotta che il fratello aveva cominciato a intraprendere. È tra i fondatori di Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, impegnata nella sensibilizzazione e nel contrasto alla criminalità organizzata. La sua voce accorata e sincera racconta il conflitto di chi ha vissuto la mafia e l'antimafia all'interno delle mura domestiche, e la successiva battaglia nel nome della legalità e della verità. (Nella foto in basso, Gianluca Budano)

A seguire interverranno: Pierpaolo D’Arienzo, sindaco di Monte Sant’Angelo e coordinatore regionale di Avviso Pubblico; Davide Carlucci, sindaco di Acquaviva delle Fonti e coordinatore di Avviso Pubblico per la Città metropolitana di Bari; Angelantonio Angarano, sindaco di Bisceglie; Armando Grassi, coordinatore di Avviso Pubblico per la provincia di Taranto; Gianluca Budano, coordinatore di Avviso Pubblico per la provincia di Brindisi. Modera l’incontro Michele Abbaticchio, vice sindaco della Città metropolitana di Bari e Vicepresidente di Avviso Pubblico. Il Consiglio metropolitano di Bari, nel maggio del 2017, ha aderito all'Associazione “Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie”, priva di scopo di lucro, apartitica ed aconfessionale, con l’intento specifico di collegare ed organizzare gli Amministratori pubblici che si impegnano a promuovere la cultura della legalità democratica nella politica, nella Pubblica Amministrazione e sui territori da essi governati.