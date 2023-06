La crescita della nautica da diporto in città: incontro organizzato dal Rotary

BRINDISI - L'ultimo evento della kermesse 'Benvenuto a bordo Rotary!' si terrà venerdì 9 giugno presso lo stand del 'Circolo della Vela' sul Lungomare Regina Margherita con inizio alle 19.30. Un incontro dedicato alla nautica da diporto che coinvolge alcuni degli attori principali sulla materia presenti in città, a cominciare dalla Capitaneria di Porto. A relazionare su 'Sicurezza e legalità in mare per la navigazione da diporto', infatti, saranno il comandante Rossano Cristalli e il luogotenente Filiberto Cantoro. L'imprenditore brindisino Teo Titi curerà un'introduzione dedicata alla crescita del mercato del diporto e all'importanza che lo stesso rivestirà nei prossimi anni determinando nuove opportunità di crescita e sviluppo per i territori marini ed, in particolare per la città di Brindisi.

A porre i saluti istituzionali, il sindaco della città, Giuseppe Marchionna insieme alla presidente del club Livia Antonucci e ai delegati delle associazioni partner, l'avvocato Ferdinando Silvestre per la Lega Navale e il dottor Francesco Serinelli per l'International Yachting Fellowship Rotarians.

A conclusione dell'iniziativa, si terranno i festeggiamenti per il 35° anniversario dalla fondazione del Rotary Club Brindisi Valesio che ha deciso di condividere con la città un momento di festa, confermando, ancora una volta, il grande impegno dei suoi soci per il benessere e la crescita dell'intera comunità brindisina.