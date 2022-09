BRINDISI - Si svolgerà martedì 20 settembre alle ore 18,00 presso Palazzo Guerrieri, l’incontro di partecipazione dedicato all’attivazione della rete “Brindisi Galattica” che risponderà all’avviso pubblico della Regione Puglia rivolto agli enti locali per l’implementazione di una rete regionale di centri risorse per l’informazione, l’accompagnamento e il supporto giovanile.

Il progetto per diventare nodo della “Rete Giovani Puglia” verrà presentato dall’Amministrazione comunale con un partenariato locale ancora in via di definizione, a cui soggetti pubblici e privati riconosciuti e già operanti nella propria comunità di riferimento - associazioni, movimenti giovanili, istituzioni, agenzie educative e formative, enti del terzo settore, associazioni di categoria e sindacati - possono aderire presentando una manifestazione di interesse entro il 23 settembre 2022.

Chi entrerà nella partnership avrà la possibilità di orientare e contribuire alle politiche e alle opportunità offerte alle giovani generazioni realizzando un Piano Locale di Interventi costituito da un programma di attività, iniziative ed eventi.

“Con questo nuovo progetto – spiega Giulio Gazzaneo Consigliere comunale referente per Palazzo Guerrieri e Politiche giovanili – andremo a rafforzare ancora di più il lavoro promosso in questi anni per i giovani della città. L'obiettivo è moltiplicare le iniziative di animazione sociale e culturale e i servizi di formazione e accompagnamento per i giovani, arrivando a coinvolgere in modo capillare tutte le comunità attive presenti nel territorio”.

Diventare un nodo della Rete Giovani Puglia vorrà quindi dire avere un nuovo servizio di comunità all’interno di spazi pubblici già destinati ad accogliere iniziative a favore del mondo giovanile, finalizzati ad accompagnare i giovani verso opportunità ed esperienze in ambito sociale, professionale e di partecipazione civica. Il nodo locale ospiterà anche il programma regionale itinerante con attività informativa, workshop e laboratori, e avrà il compito di coordinare e valorizzare le risorse e gli attori attivi del territorio con i quali, in base ai fabbisogni e alle proposte, creerà e realizzerà il Piano Locale di Interventi.

Inoltre, “Galattica - Rete Giovani Puglia” metterà a disposizione dei nodi della rete un gruppo di “youth worker” (animatori di comunità), un portale web regionale in grado di accogliere e diffondere opportunità locali e internazionali, e un percorso sperimentale di Servizio Civile Regionale per il coinvolgimento di volontari nella diffusione e nello sviluppo delle attività dei nodi della rete.

“Invitiamo tutti gli enti, le organizzazioni e i gruppi formali e informali che a diverso titolo e con diverse modalità operano sul territorio comunale per la qualità della vita e il futuro dei giovani brindisini a fare sistema - conclude Giulio Gazzaneo - e a prendere parte al progetto che potrà costruire le basi per un modello di attivazione e partecipazione stabile e duraturo nel tempo, capace di restituire protagonismo ai giovani della città”.