Il prefetto La Iacona incontra il presidente dell'Autorità di Sistema portuale

BRINDISI - Nella mattinata odierna (martedì 24 gennaio), il prefetto Michela La Iacona ha ricevuto presso il palazzo del Governo il professor Ugo Patroni Griffi, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.

L’incontro si è svolto nel segno della massima cordialità ed è stato occasione per approfondire il ruolo del porto brindisino nel contesto mediterraneo e dell’Adriatico Meridionale. In particolare, il colloquio ha consentito una riflessione congiunta sui diversi progetti in cantiere per lo sviluppo della infrastruttura, nel contesto di transizione energetica che stiamo vivendo. Al termine dell’incontro, il prefetto ha ricevuto dal Presidente Patroni Griffi il gradito crest dell’Autorità.