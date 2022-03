Progetto Appia 2030: incontro pubblico a Palazzo Nervegna

BRINDISI - Nell’ambito del progetto Appia 2030, di cui il Comune di Brindisi è capofila, sono in programma cinque incontri di ascolto pubblico, uno per ogni Comune partner, durante i quali sarà presentato alla cittadinanza il progetto e sarà anche un’occasione di confronto, con coloro che parteciperanno, su idee e proposte di valorizzazione del tratto finale della Via Appia.

L’appuntamento a Brindisi è fissato per mercoledì 23 marzo alle 17.30, presso la sala Università di Palazzo Nervegna. Sarà inoltre possibile seguire lo streaming attraverso la pagina Facebook del Comune di Brindisi.

Il calendario degli appuntamenti prevede anche gli incontri a Mesagne il 22 marzo, ad Oria il 25 marzo, a Francavilla Fontana il 29 marzo e a Latiano il 30 marzo. Tutti gli incontri si svolgeranno dalle 17.30 alle 19.30 nel pieno rispetto delle norme anti Covid vigenti. Si tratta di eventi gratuiti ma è necessario prenotare all’indirizzo: viaappia2030@gmail.com