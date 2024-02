Lavoro, networking e opportunità: incontro pubblico nel ristorante XFood

Lavoro, networking e opportunità nel nostro territorio, questi i principali temi che saranno trattati in un incontro pubblico che si terrà venerdì 23 febbraio, alle ore 18.00, presso il ristorante sociale XFood a San Vito dei Normanni.

Un’occasione per illustrare le finalità del progetto Policoro, iniziativa che si rivolge soprattutto ai giovani in cerca di occupazione che, attraverso iniziative di formazione volte alla divulgazione di una nuova cultura del lavoro in un’ottica di sussidiarietà, solidarietà e legalità, secondo i principi della Dottrina Sociale della Chiesa, tenta di dare una risposta concreta al problema della disoccupazione in Italia, promuovendo e sostenendo l’imprenditorialità giovanile.

Durante la serata interverranno Irene Falconieri, Responsabile della formazione Ugdcec Brindisi, che parlerà approfonditamente del bando Nidi della Regione Puglia, Cosimo Orlandino, Vicepresidente Ugdcec Brindisi, che illustrerà il bando Resto a Sud, e Luca Verardi, Consigliere Ugdcec Brindisi, per il bando Minipia della Regione Puglia. All’evento parteciperà Silvana Errico, sindaco del Comune di San Vito dei Normanni, che ha offerto il proprio patrocinio, unitamente all’Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili Brindisi.

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza.

