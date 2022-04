Visite ed escursioni turistiche in città: il Comune coinvolge le associazioni

BRINDISI - Il Comune di Brindisi invita gli operatori del settore turistico (organizzatori di escursioni, visite guidate, esperienze, attività, cittadini, associazioni territoriali) ad un incontro con l’assessore al Turismo Emma Taveri e i rappresentanti dell’ufficio Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali, che si terrà in data 21 aprile alle ore 17.30 presso la sala Università di Palazzo Nervegna.

L’amministrazione comunale intende candidare all’avviso pubblico della Regione Puglia, relativo all’implementazione dell’Infopoint, una proposta di visite, escursioni ed esperienze per la fruizione turistica di Brindisi, dalla città al mare, che contribuiscano a renderla competitiva ed attrattiva, valorizzandone i punti di forza in linea con la strategia di marketing. La valenza turistica delle attività candidate sarà fondamentale in quanto la finalità dell’avviso è incentivare i Comuni ad inviare proposte per qualificare l’offerta turistica da promuovere attraverso il brand Puglia, per incentivare i flussi turistici e la destagionalizzazione.

Tale incontro è in continuità con il percorso partecipato avviato e portato avanti dall’assessorato al Turismo, che in diversi appuntamenti ha visto la numerosa partecipazione degli operatori dell’offerta locale, e anche questa progettualità sarà sviluppata in modalità condivisa con il territorio, come specificamente richiesto nel bando. Nel caso di esito positivo, le attività si svolgeranno nel periodo compreso tra l’1 giugno e il 30 settembre 2022.