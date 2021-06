Bonifica discarica Autigno, incontro in Regione: strada ancora lunga

L’annosa questione della bonifica della discarica comunale di Autigno al centro di un incontro che si è svolto in Regione. Vi hanno partecipato il sindaco Riccardo Rossi, il consigliere regionale Maurizio Bruno e alti dirigenti del settore Ambiente e bonifiche. Le esigenze di bonifica riguardano principalmente la falda, la messa in sicurezza e la possibilità di riavviare l’esercizio, fondamentale per la sostenibilità.

Si tratta di interventi è molto complessi da un punto di vista tecnico. “Dovranno infatti essere innanzitutto esaminate – afferma Maurizio Bruno - tutte le possibilità, per capire se vi sia effettivamente una connessione idraulica tra sito e falda: cosa che potrà risultare solo da uno studio che l’amministrazione comunale di Brindisi cercherà di attuare in futuro. Valutato se ci siano o meno livelli di connessione, bisognerà prospettare un piano di bonifica. Dopo di che si valuterà cosa fare”.

“Ringrazio la Regione – conclude Bruno - per la totale collaborazione concordata al sindaco Rossi, determinato a risolvere la questione il meglio e il prima possibile. Da parte mia totale disponibilità per non perdere ulteriore tempo e giungere a una soluzione concreta per il bene di tutta la comunità brindisina che sul fronte ambientale, lo sappiamo, ha pagato fino a oggi fin troppo”.