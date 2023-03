Ciclo dei rifiuti, incontro in Regione: "Gli impianti a Brindisi saranno realizzati"

BRINDISI – Gli impianti per il trattamento dei rifiuti a Brindisi saranno realizzati e vi saranno impiegati i lavoratori reduci da una serie di ataviche vertenze. Queste le rassicurazioni fornite dal direttore dell’Ager (Agenzia territoriale per la Regione Puglia per la gestione dei rifiuti), Gianfranco Grandaliano, ai rappresentanti dei sindacati, nel corso di una riunione sul monitoraggio delle vertenze ex-Nubile, ex-Termomeccanica, ex Bpsp, ex-Evc promosso dalla Task Force Regionale sulla occupazione che si è svolto nel pomeriggio di ieri (martedì 14 marzo) presso la Regione a Bari.

Il segretario provinciale del sindacato Cobas, Roberto Aprile, si definisce soddisfatto dell’esito dell’incontro. In particolare si rimarca come siano arrivati degli impegni riguardo alla realizzazione dell’impiantistica per il completamento del ciclo dei rifiuti in Puglia. In questo processo avrà un ruolo centrale la costituenda società pubblica che nascerà dalla fusione fra la stessa Ager e Aseco, partecipata di Acquedotto pugliese, di cui si è parlato lunedì scorso a Brindisi, nel corso di una conferenza stampa alla quale ha partecipato anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Si tratta di un’operazione concepita per abbattere i costi del trattamento dei rifiuti e quindi dare un taglio alla Tari.

“L’avvocato Gianfranco Grandaliano - dichiara Aprile - ha rassicurato tutti i partecipanti all’incontro che gli impianti a Brindisi si costruiranno certamente perché fanno parte del piano regionale dei rifiuti, manca solo la validazione del progetto per poi avviare la gara relativa alla costruzione dell’impianto entro giugno 2023”. Aprile spiega che “i lavoratori potranno essere impiegati anche nella fase di costruzione con le ditte che penderanno l’appalto, per poi attraverso un percorso di concorso pubblico essere assunti definitivamente negli impianti nuovi”. Alla riunione ha partecipato anche il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, “che nel suo intervento ha confermato il tutto”, afferma ancora Aprile.

“La riunione – conclude il sindacalista - si è conclusa con la sintesi del presidente della Task Force, Leo Caroli, contento di aver concluso una vertenza in modo positivo; lo stesso ha ricevuto i complimenti di tutti per la caparbietà che ha avuto nel corso di 5 anni per concludere positivamente questa vertenza che prevede il salvataggio dei lavoratori interessati”.