Indennizzi gasdotto Tap: "Governo interlocutore dei Comuni"

Gli indennizzi derivanti dalla realizzazione del gasdotto Tap-Snam e i Cis (Contratti istituzionali di sviluppo) sono stati i principali argomenti di una videoconferenza fra i sindaci di Brindisi e Lecce e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, Mario Turco.

“Sul primo tema, il Sottosegretario Turco – si legge in una nota congiunta di Riccardo Rossi e Carlo Salvvemini - responsabile di gestire il fascicolo Tap per conto della Presidenza del Consiglio, con riferimento alle compensazioni, ha evidenziato, la necessità di sviluppare proposte progettuali orientate a favorire investimenti forieri di sviluppo imprenditoriale, occupazionale o di benessere collettivo e condiviso. Il percorso metodologico condiviso vedrà il governo come interlocutore dei Comuni attraversati dall’opera ai fini del ristoro”.

“Sul Contratto istituzionale di Sviluppo – proseguono i due sindaci - la presidenza del Consiglio ha in essere approfondimenti con il Ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano. Nell’incontro avvenuto oggi si è preso atto del lavoro svolto in questi mesi dalle città di Brindisi e Lecce in merito ai progetti e agli ambiti di intervento presentati, nella prospettiva di uno sviluppo territoriale ampio e coeso. In sede governativa, sarà presto aperto un confronto di interlocuzione con le città di Brindisi e Lecce.