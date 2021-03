“Industria per l’Ambiente”: incontro on line a cura di Arpa Puglia

Al via un ciclo di incontri territoriali on line, che si terranno il 29, 30 e 31 marzo, organizzati dall’Istituto superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra), ente di indirizzo e di coordinamento delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (Arpa). Gli appuntamenti hanno lo scopo di migliorare la collaborazione fra imprese e sistema pubblico, nell’ottica di fornire spunti per il Recovery Plan, e discutere sulla semplificazione dei processi autorizzativi dei quali si dovrà occupare il Ministero della Transizione Ecologica.

In particolare, l’incontro “Industria per l’Ambiente” che si terrà lunedì 29 marzo alle 15 è organizzato da Arpa Puglia.

Per partecipare basta cliccare su https://www.youtube.com/c/ISPRAVideoStreaming/videos, oppure visitare la pagina Facebook di Ispra o i canali social di Facebook e Youtube di “Riciclatv”.



Prenderanno parte all’incontro:

Vito Bruno, direttore generale di Arpa Puglia

Marco Ravazzolo, responsabile Ambiente di Confindustria

Francesco Cupertino, rettore del Politecnico di Bari

Mario Motta, Politecnico di Milano

Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente

Emanuele Peschi, Ispra

Coordina Monica D’Ambrosio, direttore responsabile di “Ricicla TV”(www.ricicla.tv)