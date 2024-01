Infiltrazioni mafiose, l'appello agli imprenditori: "Necessaria la vostra collaborazione"

E' stato il suo ultimo intervento nelle vesti di procuratore generale (oggi per legge terminerà formalmente il mandato) alla cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario e, sebbene Antonio Maruccia non abbia nascosto una certa emozione, questa non ha comunque scalfito la sua analisi sulla giustizia locale che si riconferma lucida, senza filtri, appassionata.

Non le ha mandate a dire agli imprenditori, sollecitandoli a denunciare abusi, perché da sola la magistratura non può farcela a contrastare le infiltrazioni mafiose, e non ha usato troppi giri di parole su un argomento a lui così caro, l'edilizia giudiziaria, dichiarandosi profondamente deluso.

L'appello all'imprenditoria fa i conti con il reinvestimento, oramai divenuto strutturale, dei proventi del commercio di stupefacenti (che continua a essere una delle principali fonti di guadagno delle organizzazioni criminali, mafiose e non) nelle attività economiche lecite più redditizie, come denunciato dalla Direzione distrettuale antimafia.

"Per contrastare questa infiltrazione subdola, per impedire la contaminazione vera e propria, del sistema economico, non basta l'azione repressiva" ha affermato Maruccia, ricordando come negli anni '90 il racket delle estorsioni fosse allarmante (in città scoppiavano bombe ogni notte), ma fu contenuto e sconfitto anche grazie alla collaborazione e alle denunce dei commercianti, degli artigiani e delle loro associazioni.

"Anche oggi l'azione della magistratura, da sola, non basta. Ecco perché lancio un vero e proprio appello alla nostra imprenditoria: occorre la vostra la vigilanza, la collaborazione attiva, occorre la partecipazione vostra e quella delle Associazioni e delle Camere di commercio, di cui pure riscontriamo e apprezziamo l'impegno. Ogni volta che incrociate un affare, una impresa, una iniziativa economica che desta perplessità e sospetti, rivolgetevi con fiducia alle forze dell'ordine. Le Procure della Repubblica sapranno sostenervi e tutelarvi": il suo monito.

Il procuratore ha sottolineato inoltre come la mafia s'intrometta anche nelle campagne elettorali locali, al fine di influenzare le successive scelte delle pubbliche amministrazioni e talvolta a prendere l'iniziativa sarebbero proprio candidati a caccia di voti.

Quanto ai delitti contro la pa, questi sono risultati di difficile emersione, poiché vengono a galla quando incrociano indagini di criminalità organizzata. In questo caso, secondo il prg, si rivelano efficaci i più penetranti strumenti di ricerca della prova, a partire dalle intercettazioni che non vanno assolutamente limitate.

Il ruolo della stampa

"Abbiamo bisogno tutti, cittadini e istituzioni, di una stampa libera che informi correttamente anche sulle indagini, senza bavagli e senza processi mediatici che alterano l'equilibrio delle parti processuali": parole importanti sono state spese dal procuratore Maruccia sui mezzi di informazione che "anche oggi come negli anni '90, svolgono un ruolo fondamentale. I giornalisti rischiano e subiscono ancora oggi ritorsioni della criminalità".

Grande preoccupazione è stata infine manifestata dal pg in merito alla chiusura della redazione di Lecce della Gazzetta del Mezzogiorno.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsap: clicca qui