Restyling strade in vista del G7: il senato conferma stanziamento da 18 milioni

BRINDISI – Dopo la Camera, anche il Senato dà il via libera al disegno di legge di conversione del decreto che prevede lo stanziamento di 18 milioni di euro per la realizzazione e il restyling di infrastrutture fra le province di Brindisi e Bari, in vista del G7 in programma dal 13 al 15 giugno nel resort di Borgo Egnazia, nell’agro di Fasano.

Il provvedimento è passato con 86 voti favorevoli, 49 contrari e nessuna astensione. Ratificata anche la nomina di Fulvio Maria Soccodato come commissario straordinario alla realizzazione delle opere pubbliche, per un compenso non superiore ai 50mila euro.

Il governo ha stanziato circa 16 milioni di euro per interventi infrastrutturali e manutentivi della rete stradale finalizzati ad assicurare la sicurezza e la mobilità. In particolare si dovranno mettere in sicurezza 147,570 chilometri su varie arterie suddivisi in 36,7 chilometri di strade comunali, 26 chilometri di strade provinciali e 84,87 chilometri di strade statali. La stima del fabbisogno per tali intervenenti sia delle strade statali che di quelle provinciali, comunali e vicinali è di complessivi 16 milioni di euro. Stanziati anche due milioni di euro per la realizzazione di due elisuperfici.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui