"Giocattoli in Movimento”: l'iniziativa solidale del Movimento 5 stelle di Brindisi

BRINDISI - Continua la campagna del Movimento 5Stelle di Brindisi “Giocattoli in Movimento”. Una iniziativa tendente a favorire il riutilizzo di giocattoli in buone condizioni. "All’usa e getta - si legge in una nota del gruppo territoriale del Movimento - noi preferiamo il riciclo, il riuso e lo scambio, questo è lo spirito che anima questa iniziativa".

I giocattoli raccolti verranno poi donati a case di accoglienza per minori, strutture per l’infanzia e organizzazioni caritatevoli. Il prossimo appuntamento sarà per Sabato 23 dicembre dalle ore 16,30 alle ore 20, in piazza della Vittoria a Brindisi.