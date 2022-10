Iniziativa a sostegno delle donne iraniane a Torre Santa Susanna

TORRE SANTA SUSANNA - Taglio di una ciocca di capelli in solidarietà e vicinanza alle donne iraniane che si stanno opponendo a un regime oppressivo. L’iniziativa, organizzata dall’associazione culturale “La voce a Sud” e dall’associazione di volontariato “Fiore di loto”, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, si svolgerà domenica 16 ottobre, dalle ore 17, in piazza Umberto I, a Torre Santa Susanna. Prevista la partecipazione dell'associazione musicale “S.Cecilia” diretta dal maestro Mariateresa Pedone e delle associazioni del territorio.

“Unisciti a noi – è l’invito rivolto dagli organizzatori - e vieni a tagliare una ciocca di capelli in piazza. Le consegneremo al consolato iraniano come simbolo della nostra vicinanza a tutte le donne che in Iran e nel mondo stanno lottando per la loro libertà”.