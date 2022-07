Arriva il pulmino del "Cielo Itinerante": astronauti per un giorno al Cag

BRINDISI - Italia Brilla - Costellazione 2022 è il nome dell’iniziativa principale promossa da Il Cielo Itinerante, associazione fondata da Ersilia Vaudo (Esa Chief Diversity Officer e presidente dell'associazione) e Alessia Mosca (già europarlamentare e vicepresidente), che si propone di avvicinare le bambine e i bambini in situazioni di disagio socio-economico allo studio delle materie Stem: un tour che durerà sei mesi e toccherà 50 Comuni in tutte le regioni italiane. L'evento si svolgerà venerdì 8 luglio.

Il progetto è patrocinato dall’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e rientra nel programma educativo congiunto con Esa - Agenzia Spaziale Europea, promosso in occasione della missione Minerva di Samantha Cristoforetti. L’iniziativa è anche patrocinata dal Ministero dell’Istruzione. Main partner dell’iniziativa per la seconda volta è invece Enav, la Società che gestisce il traffico aereo civile in Italia. Proprio a Brindisi, a metà giugno, è stata inaugurata da Enav la prima torre di controllo digitale gestita da remoto. Un progetto che integra le alte professionalità tecnico-operative all’innovazione tecnologica a beneficio del trasporto aereo e dello sviluppo sostenibile dei territori.

Il pulmino dell’associazione, insieme ai divulgatori scientifici ed i telescopi, si fermerà in data 8 luglio per la seconda tappa in collaborazione con Enav a Brindisi. L’associazione ospitante per l’occasione sarà il Centro di Aggregazione Giovanile (Cag) Brindisi, un servizio sociale istituito dal Comune di Brindisi all’interno dell'offerta dei servizi socio-educativi rivolti ai minori e alle fasce giovanili.

L’iniziativa avrà luogo a Strada per Contardo, 60 a partire dalle 17:30. In occasione della tappa brindisina i partecipanti diventeranno protagonisti di due laboratori pratici: il primo, “Astrokids - Astronauti per un giorno”, per scoprire il processo di selezione per diventare astronauti, nonché come si vive sulla Stazione Spaziale Internazionale. Il secondo laboratorio consentirà di costruire e lanciare un razzo realizzato dagli stessi giovani partecipanti. La giornata si concluderà intorno alle 22:30 con l’osservazione del cielo, grazie a telescopi professionali.

“La possibilità di scoprire il cielo e avvicinare i ragazzi alla scienza attraverso il gioco può mettere in atto una trasformazione profonda. La voglia di proiettarsi in avanti e immaginare per sé stessi prospettive nuove. Sì, un telescopio può fare piccole magie”, ha detto Ersilia Vaudo, Presidente Il Cielo Itinerante. “Siamo felici di accogliere a Brindisi, presso il Centro di Aggregazione Giovanile, una tappa dell’iniziativa denominata “Italia Brilla - Costellazione 2022”, promossa dall’associazione Il Cielo Itinerante in collaborazione con Enav che, con laboratori pratici, cerca di avvicinare le bambine e i bambini allo studio di materie scientifiche ritenute un po’ ostiche quali la Scienza, la Tecnologia, l’Ingegneria e la Matematica – ha commentato Isabella Lettori, assessore alla Scuola del Comune di Brindisi – Solo attraverso nuove esperienze e, soprattutto, vivendo l’esperienza diretta della magia della scienza, con il coinvolgimento diretto delle bambine e dei bambini in laboratori e con la possibilità che gli viene offerta di osservare il cielo, queste materie possono essere rese accessibili a tutti e si può farle amare, così da augurarci che possano continuare la formazione Stem nel loro percorso di studi, perché il mondo in cui viviamo richiede una quantità sempre maggiore di competenze e conoscenze e le materie scientifiche possono aiutarci a leggere ed a comprendere il suo funzionamento”.