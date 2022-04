Percorsi per la legalità a Carovigno: protagonisti i bambini

CAROVIGNO - Nell’ambito del progetto “Educazione alla Legalita?”, promosso dal Miur, la Biblioteca “Salvatore Morelli”, gestita dalla Associazione Le Colonne, promuove il progetto “Percorsi di Legalita?. Per una cittadinanza attiva e consapevole”, progetto fortemente voluto dalla commissione straordinaria del Comune di Carovigno. Il progetto che partirà il 20 aprile e? rivolto alle classi seconde delle scuole secondarie di I grado del Comune di Carovigno.

Il connubio tra la biblioteca e la legalita? e? lo snodo principale da cui partire per educare i ragazzi a questo tema con lo scopo di far comprendere che la legalita? non e? un concetto astratto ma un valore da fare proprio e mettere in atto nel quotidiano di ognuno. I libri in questo rappresentano un potente strumento attraverso cui il messaggio puo? arrivare in maniera mirata ai destinatari attraverso la comunicazione, l’insegnamento e l’ispirazione. Obiettivo del progetto è contribuire alla comprensione dell'importanza della legalita?.

L'iniziativa e? rivolta alle giovani generazioni, le quali, attraverso incontri e attivita? guidate, avranno la possibilita? di conoscere le basi della legalita?, nonche? importanti figure che hanno lottato per salvaguardarla. I giovani studenti si renderanno partecipi e protagonisti realizzando disegni, brevi saggi e video dedicati al tema della legalita?. Al termine del percorso si svolgera? presso la Biblioteca comunale “Salvatore Morelli” la consegna degli attestati a tutti i partecipanti.

Orari di apertura della Biblioteca “S. Morelli”: Dal martedì al venerdì 15,30/17,30 Sabato mattina 9,30/12,30 Per visite guidate ed info: bibliotecadicarovigno@gmail.com